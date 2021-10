BÉGIN, Gisèle Jacques



À sa résidence, le lundi 4 octobre 2021, est décédée à l'âge de 89 ans et 11 mois, madame Gisèle Jacques, épouse de monsieur Marcel Bégin. Elle était la fille de feu Joseph Jacques et de feu Lucia Gagné. Elle demeurait à Sainte-Justine.le samedi 16 octobre de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel Bégin, ses enfants: Réal (Georgette Gaignard), Jacques (Josée Gagnon) et Simon (Kathy Paquet) ainsi que ses petits-enfants: Isaac et Rosemary Bégin, Sarah-Maude Bégin. Elle était la sœur de: feu Laurent (feu Léonie Gagnon), feu Roméo, feu Laurette (feu Philippe Nadeau), feu Thérèse (feu Fernand Bellavance) et Cécile (feu Raymond Bégin). De la famille Bégin, elle était la belle-fille de feu Wilfrid Bégin (feu Rose-Hélène Bédard) et la belle-sœur de: feu Jeannette (feu Léonidas Gagnon), Lauréanne (feu Léo Caron, feu Bertrand Morin), feu Rachel, feu Roland (feu Germaine Lapierre) et feu Réal. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel des soins à domicile ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien et réconfort.