CHABOT, Paul-Arthur (Paulo-P-A)



Au CHSLD St-Augustin, le 7 octobre 2021, à l'âge de 61 ans et 5 mois, est décédé monsieur Paul-Arthur Chabot (Paulo-P-A), policier retraité de la Sûreté du Québec. Il était le fils de feu monsieur Laurent Chabot et de dame Madeleine Coulombe. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative duà compter de 13h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Madeleine, ses fils : Sébastien et Alexandre, ses sœurs : Clémence (Normand Caron), Christiane (Roger Mercier),Dominique, son frère : Pierre-Yves (Sophie Blanchet), la mère de ses enfants : Maryse Turcotte, sa marraine : Marie-Ange Coulombe Auclair, un oncle, deux tantes, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement St-Augustin pour la qualité des soins qui lui ont été prodigués au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Vigile : https://lavigile.qc.ca/comment-nous-aider/don/La direction a été confiée à laMaison funéraire Laurent Normand inc.,115, rue St-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2