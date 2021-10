BOUCHARD, Madeleine Munger



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Madeleine Munger, épouse de monsieur Claude Bouchard. Elle était la fille de feu dame Hermance Boily et feu monsieur Louis-Philippe Munger. Elle demeurait à L'Ancienne- Lorette.La famille vous accueillera aule vendredi 15 octobre 2021 de 19 h à 21 h.La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; son fils Luc Bouchard; ses frères et sœurs: Lyette, Laurier (Carmen Simard), Jean-Marc (feu Liliane Goulet), Réal (Réjeanne Carrier), Suzanne (feu Gérard Nadeau), Robert, André (Éliane Imbeault), Florent (Rose Gagnier) et Jacinthe (filleule); son filleul Éric; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Réal (Angéline Thériault), feu Carmen (feu Florent Lachance), feu Normand (Normande Gagnon), Jules (feu Gisèle Larouche), Bernard (Brigitte Lavoie), Fernande (Marcel-Jean Brodeur), Françoise (Ghislain Vézina), Conrad (Diane Girard) et Carol (Suzanne Aubin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des unités d'hémato-oncologie et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs du CIUSSS de la Capitale Nationale pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca