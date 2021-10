PILOT, Ulric



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 4 octobre 2021, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Ulric Pilot. Il était l'époux de feu Jeannine Mongrain. Il était le fils de feu Eva Careau et de feu Georges Pilot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 18 octobre 2021 de 13h à 15h. Par la même occasion, la famille soulignera le décès de Christian Pilot, décédé le 12 Juillet 2021, fils de Ulric Pilot. Tous ceux qui désirent lui rendre hommage sont les bienvenus.Il laisse dans le deuil sa fille Nancy (Daniel Garneau), son fils feu Christian, ses petits-enfants: Frédéric Garneau (Émilie Joncas), Audrey Garneau (Alexandre Potvin); ses arrière-petits-enfants: Élizabeth et Philippe Garneau, Félix, Loïc, Jacob, Rosalie et William Potvin. Il était frère de: feu Philippe (Madeleine Robin), feu Louis (Solange Blanchette), feu Colette (feu Yves Huot), André (Nicole Guillot), Claude (feu Monique Fecteau), Hélène (Gilles Fournel), feu Claudette (Jean-Marie Trudel), Yvon, feu Jean-Pierre (Géraldine Robinson), Michel (Lucie Dulong), feu Jacques (Lise Gagnon), Réjean, feu Serge, feu Raynald, Alain et Johanne. De la famille Mongrain, il était le beau-frère de: feu Cécile (feu Georges Pilot), feu Henri (feu Yvette Desharnais), feu Gérard (feu Adrienne Desharnais), feu Pierre (feu Jeannine Poirier), feu Paul-Émile (feu Irène Brière) feu Régina (feu Sylvio Duclos). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille remercie le CHSLD Champlain-des-Montagnes pour les bons soins prodigués.