LAVOIE, Yvon



Au CHSLD St-Augustin, le 1er octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yvon Lavoie, il était le fils de feu monsieur Félix Lavoie et de feu madame Eva Beaudoin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 21 octobre 2021 à compter de 13h30 au centre commémoratifMonsieur Lavoie laisse dans le deuil ses enfants: Luc, Julie, feu Jean-Pierre et feu Marc; sa nièce Louise, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère René et sa sœur Cécile. Un remerciement spécial au personnel soignant et non soignant du CHSLD (Vigie) St-Augustin pour leur chaleur humaine, les bons soins prodigués, et leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6.