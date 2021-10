GOSSELIN, Bernadette Turcotte



Au CHUL, le 30 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Bernadette Turcotte, épouse de feu M. Fernand Gosselin. Elle demeurait autrefois à Saint-François-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 11h à 13h.et de là au cimetière de St-François-de-l'Île-d'Orléans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Jocelyne Picard), Nicole (Louis Giguère), Céline (Mario Hébert), Jocelyne (Yves Lajeunesse), Normand (Linda Côté); ses petits-enfants: Jonathan (Patricia Marchand), Tommy (Marie-Anne Loyer-Simard), Stéphanie (Jérôme Bérubé), Sophie (Éric Létourneau), Jérôme, Antoine, Sébastien (Myriam Darveau), Patrick (Marie-Catherine Paré); ses arrière-petits-enfants: Rafael, Rose, Lucie, Evan, Jackson, Iris, Rémi, Charles; ses sœurs et son frère: Madeleine (feu Claude Dion), feu Marie-Laure (feu Gaétan Dion), Véronique (Joseph Blouin), Rosaire (feu Lucille Pichette), Suzanne (feu Jean-Paul Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin: feu Jean-Paul (feu Agathe Fortier), feu Marcel (feu Yvonne Turcotte), feu Roger (feu Françoise Lepage), Marie-Marthe (feu Arthur Blouin, Victorien Guay), feu Mariette (feu Émilien Pouliot), André (Aline Lemelin), feu Denise (Paul-André Drouin), Claudette (Joseph Lapointe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Service de gériatrie de l'Hôpital du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100 rue Bouvier, bureau 010, Québec (Qc), G2K 1L9. Par téléphone au 1(877) 654-0835 / www.fondationdesmaladiesdeloeil.org