DARVEAU, Jean



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 1er octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean Darveau, époux de dame Suzanne Lachance. Il était le fils de feu dame Émilienne Roberge et feu monsieur Camille Darveau. Né à Beaupré le 13 juillet 1942, il demeurait à Québec, autrefois de Sainte-Christine d'Auvergne et Beauport.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne; ses enfants: Dominic, Stéphanie (Mathieu Légaré) et Mathieu (Evelyn O'Farrell); ses petites-filles adorées: Anaïs, Alexane, Alycia, Marilie et son père Simon Vermette; ses frères et sœurs: Helene, feu Murielle, feu Guy (Nicole Lefebvre), feu Yves et feu Pierre (Odette Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance: Marie-Reine, feu Richard (feu Huguette Roberge), Paul-Eugène (Denise Simoneau), feu Gilbert, feu Émilien (Carmen Vézina), Ghislaine (feu Jacques Labrecque) et Odette ainsi que feu Fernand Gagnon et feu Michel Cantin; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le Dr François Piuze et l'équipe des soins palliatifs du 300 Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca