BERNIER, Jean

À sa résidence, le 4 octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean Bernier, époux de madame Claudette Tardif, fils de feu monsieur Robert Bernier et de feu madame Gertrude Tanguay. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Maxime Bernier (Gabrielle Côté-Pelletier) et Émanuelle Bernier (Steve Aubin); ses petits-enfants: Alice, Justine et Laurence Aubin, Nathan, Béatrice et Louis Bernier; ses frères et sœurs: Nicole (feu Raynald Noël), Céline (Napoléon), feu Andrée (Réjean), son frère jumeau Jacques (Jacynthe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif: Pauline (feu Jean-Guy Bernier), feu Céline, Ginette (Jean-Guy Drolet), Louise (Yvon Blais), André (Lucie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, amis de la Sûreté du Québec, voisin(e)s et ami(e)s. Un merci tout spécial aux premiers répondants.le vendredi 29 octobre de 14 h à 16 h.