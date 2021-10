LAROUCHE, Gisèle Bouchard



À l'hôpital Chauveau, Québec, le 19 septembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Gisèle Larouche, épouse de monsieur Jules Bouchard. Né à Chicoutimi le 9 septembre 1941, elle était la fille de feu dame Gabrielle Guay et de feu monsieur Charles-Eugène Larouche. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Beauport. Outre son époux Jules, madame laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (André Isabelle), Martin (Chrystianne Faucher), Pierre (Nathalie Girard); ses petits-enfants : Marc-André Isabelle (Myriam Laberge-Richard), Jonathan Isabelle (Mélissa Michaud), Francis Bouchard (Marie-Ève Grenier), Jean-Michel Bouchard, Frédérik Bouchard (Elissa Boulet), Isadora Bouchard (Nicholas Pinel), Annabelle Bouchard; ses arrière-petits-enfants : Maxine, Théo, Ève; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Paulette (feu Benoit Nadeau), feu Bertrand, feu Norbert (Lucie Villeneuve), Raymond (feu Ginette Bouchard), Roger (feu Colombe Lefebvre), André, Réal (Louisette Bouchard), Normand, Maurice, Murielle (Jean-Rock Gagnon), Antonin (Josette Henri); de la famille Bouchard : Réal (feu Madeleine Lapierre, Angéline Thériault), feu Carmen, (feu Florent Lachance), feu Normand (Normande Gagnon), Claude (feu Madeleine Munger), Bernard (Brigitte Lavoie), Fernande (Marcel-Jean Brodeur), Françoise (Ghislain Vézina), Conrad (Diane Girard), Carol (Suzanne Aubin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Chauveau pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par une don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.