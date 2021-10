BERNIER, Mireille



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 6 octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Mireille Bernier, fille de feu Germaine L'Heureux et de feu Gaston Bernier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Nicolas Pattee (Nadyne Tremblay); ses petits-enfants : Victor Pattee, Tara Pattee et Mina Pattee; ses frères sa sœur : Denise (feu Robert Vachon), André (Denise Bastille) et Robert (Ginette Cantin). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, particulièrement sa grande amie de toujours Gisèle Fortier.