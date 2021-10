MOISAN, Ghislaine



À Rivière-à-Pierre, le 3 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, dans le confort de son domicile, est décédée dame Ghislaine Moisan, épouse de monsieur Denis Gauvin, fille de feu monsieur Emile Moisan et de feu dame Yvonne Gagnon. Elle était native de Rivière-à-Pierre. La famille recevra les condoléances à lade 12 h à 13 h 45, suivi d'Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son époux, madame Moisan laisse dans le deuil : ses frères et sœurs : Monique (Roger Lampron), Rita S.S.C.M., Solange, Jeannette (Eddy Turcotte), Gaston (Lise Delisle), Gilles (Claudette Houle), Marcel (Ginette Genest), Claude (Céline Bouchard) et René (Chantal Bastien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauvin : Henriette S.S.C.M., Rita S.C., Paul-Armand, Thérèse, Denise, Gilles (Hermance Laroche), Hélène (Donat Trudel), Claire, Madeleine, Paméla, Hélène, Lyne et Dany, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ceux qu'elle aimait. Merci au Docteure Mireille D'Astous et son équipe de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Merci au Docteur Jean Shields, à Isabelle et Chantal ainsi qu'à l'équipe du CLSC de Portneuf pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer : https://www.societederecherchesurlecancer.ca/Des formulaires seront disponibles à la salle communautaire lors des condoléances.