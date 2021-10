BILODEAU, Rodrigue



Entouré de sa famille, à l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Rodrigue Bilodeau, époux dame Suzel Armstrong, fils de feu Lorenzo Bilodeau et de feu Cécile Roy. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzel; ses enfants : Martine, Stéphane (Christina Juneau) et Sylvain (Mélanie Turmel); ses petits-enfants : Samuel (Marie-Pier Fournier), Marc-André et Caroline (Antoine Gariépy); son frère Pierre, ses beaux-frères, belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du CHUL des soins intensifs et tout particulièrement le personnel du 6e étage des soins intensifs de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPQ (Hôpital Laval) 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, (418) 656-4999.