MOREAULT, Janine Goulet



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 septembre 2021, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée madame Janine Goulet, épouse de monsieur Gaston Moreault, pharmacien (ret). Elle était la fille de feu Yvonne Gosselin et de feu Joseph Goulet. Elle demeurait à Québec.le samedi 16 octobre 2021, de 19h à 21h,, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Gaston Moreault; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Raymond Maillet), feu Ernest (Gisèle Lafrenière), Fernand (feu Thérèse Auger), André (Thérèse Lesage), Raymonde (Claude Ruel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moreault : Raynald (Jacqueline Bilodeau), Paulette (feu Paul Poliquin), feu Doris (René Ducharme), Sarto (feu Dolorès Dufour); ses neveux et sa nièce de la famille Goulet : Jean, Normand, Dorice et Jean-François; ses neveux et nièces de la famille Moreault : Marco, Roby, Lyne, Josée, Jean, Sylvain et Daniel; ses petits-neveux et sa petite-nièce de la famille Goulet : Émilie, Alexandre et Nicolas, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la docteure Isabelle Kirouac, Interniste, et tout le personnel soignant du 3e et 5e étage du Pavillon Notre-Dame de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, 418 656-4999.