THIVIERGE, Joseph



À l'Hôpital Général de Québec, le 10 octobre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Joseph Thivierge, époux de dame Suzanne Blais. Il était le fils de feu monsieur David Thivierge et de feu dame Imelda Leclerc. Il demeurait à Duberger.La famille vous accueillera aule samedi 23 octobre 2021 de 10 h 30 à 13 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne; ses enfants: Ginette (Jean Giguère), André (Carole Abel) et Pierre; sa petite-fille Andrée-Anne Giguère (Marc-Antoine Racine). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Manoir Duberger ainsi que celui de l'Hôpital Général de Québec pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, tél.: 418 656-8711.