MARTEL, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Pierre Martel, époux de dame Lise Dion, fils de feu monsieur Prosper Martel et de feu dame Paula Mercier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 22 octobre 2021 de 13 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Le samedi 23 octobre 2021 de 9 h à 9 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses enfants: feu Julie, François (Isabelle Gagnon) et Émilie (André Labbé); ses petits-enfants: Josianne (Raphaël Léveillé), Mélissa, Marie, Alexandre, Philippe et Mathis; les enfants de son épouse: Annie Bergeron (François Lachance) et Éric Bergeron; les petits-enfants de son épouse: Emilia, Rosalie, Laurence, Oriane, Justine et Marissa; sa sœur: Thérèse; ses frères: feu André, feu Georges et Alfred (Josée Lemieux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tel.:1 888 939-3333, https://cancer.ca/fr/.