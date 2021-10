TURCOTTE, Laurette



" Maman, tu t'es dévouée et nous as comblé d'amour toute ta vie. Tu peux partir en paix et maintenant te reposer. Merci maman pour tout et veille sur nous.Au Centre d'accueil Saint-Joseph le 6 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé madame Laurette Turcotte, épouse de monsieur Claude Gagnon. Elle demeurait à Lévis (secteur St-Romuald). Elle était la fille de feu Joseph Turcotte et de feu Laura Dorval. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Marlène Demers) et Chantal (Serge Bolduc); ses petits-enfants: Marc-Antoine (Léa), Samuel (Ève), Raphaël, Jessie Wong (Geneviève), Keven Wong (et leur père Ken); son arrière-petite-fille Emily-Rose; ses frères et sœurs : feu Thérèse, feu Paul-Émile (feu Jeannette), feu Benoît (Rolande (Edmond), feu Jacqueline (feu Lauréat), feu Antoine (feu Liliane), feu Georges (Aline), feu Lucette (feu Robert), feu Rita (feu Viateur), feu Marguerite (feu Alphonse), Jeannine (Luc), Anne Gagnon et Andrée Gagnon; ainsi que sa filleule Manon Morency (Jean-Yves) et de nombreux proches parents et ami(es). La famille immédiate souhaite remercier le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. Un merci spécial à Solange et Serge pour leur gentillesse et leur bon sens de l'humour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC et à la société de l'Alzheimer. https://www.coeuretavc.ca/ce-que-nous-faisons/notre-impact/vos-dons-a-l-oeuvrehttps://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/La famille vous accueillera auà compter de 9h.