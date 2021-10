RUSSELL, Susan



Au CHSLD de Lévis, le mercredi 22 septembre, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement Madame Susan Russell née à Lauzon. Elle était la fille de feu Éva-Yvonne Carrier et de feu John Thomas (Jack) Russell. Elle demeurait à Lévis (secteur Lauzon). Susan laisse dans le deuil, son frère et ses belles-soeurs : Philippe (Lucette Bellerive et leurs enfants Stéphane, Patrice et Valérie), Alice (épouse de feu son frère Tom et leurs enfants Kathleen, Elizabeth, Clarence, Danis, Carl et Marc), feu Nellie (épouse de feu Gérard Bourget et leur fils Yves); ainsi que ses frères disparus Mike, John et Alfred. La famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel du CHSLD de Lévis qui ont pris soin de Susan avec délicatesse et empathie au cours des années où elle fut leur pensionnaire. Toutes marques de sympathie peut se traduire par un don pour la recherche portant sur la maladie d'Alzheimer ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis où elle fut directrice du département de l'admission pendant de nombreuses années.à compter de 10h.