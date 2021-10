500 personnes pour Savard, mais le maire absent

Marie-Josée Savard a tenu jeudi son premier rassemblement politique devant quelque 500 personnes, mais en l’absence du maire, Régis Labeaume.

Mme Savard était heureuse de pouvoir tenir sa première activité de financement comme candidate à la mairie. Comme à l’habitude, le parti tient une seule activité de financement par année. Celle-ci a permis d’amasser 90 000 $, avec la vente de 900 cartes. En 2017, 83 000 $ avaient été recueillis.

«On a atteint notre objectif et on l’a même dépassé. On est très content», s’est réjouie Mme Savard, à son arrivée au Terminal de croisières, dans le Vieux-Port.

Dans son salon

L’absence de M. Labeaume, qui a accordé sa confiance à Mme Savard pour lui succéder à la tête de son parti, a été remarquée. La principale intéressée était loin d’en prendre ombrage. «On s’est parlé tout à l’heure. Il était très content d’être assis dans son salon ce soir pour cette activité de cocktail. C’est vraiment un choix. Il a contribué, il nous a soutenus, mais il souhaitait rester à la maison et laisser la soirée à Marie-Josée Savard ce (jeudi) soir.»

Le cocktail spectacle qui mettait aussi en vedette les Lost Fingers, s’est tenu tout juste au moment où les mesures sanitaires ont été assouplies. Quelque 500 personnes ont donc pu y assister.

Photo Stéphanie Martin

Équipe

Marie-Josée Savard a tenu un discours durant lequel elle a mis l’accent sur son équipe. «Je suis fière de mon équipe de 21 candidats de grande qualité, avec un grand cœur et des expériences diverses qui sont là pour les bonnes raisons.» Elle a aussi rappelé les engagements qu’elle a pris dans plusieurs domaines, dont la relance économique et la qualité de vie dans les quartiers.