GAGNON, Rosa Rancourt



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le vendredi 24 septembre 2021, est décédée paisiblement entourée de tous ses enfants à l'âge de 89 ans et 3 mois, madame Rosa Rancourt, épouse de feu monsieur Claude Gagnon. Elle était la fille de feu Napoléon Rancourt et de feu Rose-Aimée Métivier. Elle demeurait à Lac-Etchemin.le vendredi 15 octobre de 19h à 21h30 et le samedi 16 octobre de 10h à 12h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Angèle (Jean Labrecque), Rosanne (Marcel Richard), Lily (Léo Fournier), Réal (France Ferland), Marjolaine (Jocelyn Cliche), Joan (Gilles Brousseau), Josette (Gilles Nadeau), Marlyne (Luc Patenaude), Dany (Lynda Bercier), Anny (Donald Parent) et François (Audrey Bédard); ainsi que ses 19 petits-enfants et ses 16 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Fernande (feu Edmond Fauchon), feu Armand (Aimée-Rose Gagnon), feu Arthur (feu Annette Gagnon), feu Ovide (feu Claudine Gagnon), feu Florent (Raymonde Lessard), Jeanine (Armand Cayouette) et Roberte (feu Fernand Pouliot). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au Dr Sylvain Dion, Maude Faucher, infirmière et son équipe et à Johanne Lessard de la Villa des Etchemins ainsi qu'à tous les membres de son personnel pour leur dévouement envers notre maman. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Sainte- Kateri-Tékakwhita (pour la communauté de Lac-Etchemin), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.