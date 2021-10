CARON, André



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 27 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Caron, époux de madame Claudette Robichaud, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu dame Irène Bélanger et de feu monsieur Arthur Caron (feu Alma Morin). Il était le père de: Sylvain (Cathy Caron), Carl (Ron Boulet), feu Nancy et feu Maude (Stéphane Laflotte). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Emma-Rose Caron et Nicholas Caron (Jenna McDonald); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Jayda et Mila. Il était le frère et le beau-frère de: Jeannine (feu Georges Roy), feu Roger (Colette Santerre), Carmelle (feu Conrad Ouellet), Ludger (Noëlla Chouinard), Denise (feu Marc Verreault); de la famille Robichaud: feu Jeannine (feu Raymond Thiboutot), feu Jean-Louis (feu Thérèse David - Jeanne d'Arc Joncas), feu Maurice, feu Jeannette (feu Gérard Lebel) et Jocelyne (Onil Picard). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de La Maison d'Hélène pour la douceur de leur accompagnement, leur soutien et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint- David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://cancer.ca/fr/.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " sous les étoiles ".