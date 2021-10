CARON, Jean-Pierre



La famille de Monsieur Jean-Pierre Caron a le regret d'annoncer son décès survenu à l'Hôpital de Montmagny, le 18 septembre 2021, à l'âge de 82 ans. Demeurant à L'Islet-Sur-Mer; grandement impliqué dans sa communauté et coopérateur dans plusieurs projets, il fut maire de la municipalité de 1975 à 2000 et entre autres préfet de la MRC de L'Islet et directeur de l'UMRCQ durant 18 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Jacqueline Blanchet et son fils Bernard Caron. Il était le fils de feu dame Anne-Marie Gaudreau et de feu monsieur Albert Caron; le frère et le beau-frère de: feu Marcelle, feu Charlotte (feu Dr Paul-Émile Leblanc), Claire (feu Paul-Henry Veilleux), Fernande (Jean-Hugues Normand), feu Pierrette (feu Jean-Louis Vigneault), feu Martin (Rachel Lamarre) et Michel (Denise Charest); de la famille Blanchet: feu Gisèle, feu Paul-Henri (Laurette Giasson), feu Gilberte, feu Roland (Thérèse Gagnon), Monique (Jean-Louis Desjardins), Georges-Émile (Marie-Berthe Richard) et Jean-Claude (Normande Caron). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Pneumologie et de Cardiologie de Québec, 2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/ Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Veuillez noter qu'un maximum de 50 personnes à la fois se pourront circuler et se trouver à l'intérieur. Le port du masque est obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.