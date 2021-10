DESJARDINS ST-HILAIRE Réjeanne

DESJARDINS ST-HILAIRE

Paisiblement, entourée de l'amour des siens, à la Maison d'Hélène de Montmagny, le 10 octobre 2021, est décédée à l'âge de 77 ans et 7 mois, madame Réjeanne Desjardins, épouse de feu monsieur Vallier St-Hilaire, demeurant à Saint-Marcel-de-L'Islet. Elle était la fille de feu dame Rosa Chabot et de feu monsieur Arsène Desjardins. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacynthe (Daniel Dancause), Linda (Alain Marchand), Martin (Nathalie Tremblay) et Valérie (Sylvain Poulin); ses petits-enfants: Catherine, Charles et Élizabeth Dancause; Gabrielle Lévesque; Frédérick Bellemarre; Cindy et Émilie Fillion; Raphaël et Samuel Bédard; ses arrière-petits-enfants: Hayden, Abigaëlle, Zachary et April. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Jean-Guy (Marie-Lourdes St-Hilaire), Denise (Georges Therrien), feu Carmen (feu Benoît Boutin), Alice (Christian Guillemette), Jacques (feu Carmen Breton) - Lise Lachance, feu Jeannine (feu André Lapointe) et Ginette Desjardins; de la famille St-Hilaire: feu Claire, Marie-Joseph (Liliane Chabot), Marie-Lourdes (Jean-Guy Desjardins) ainsi que son ami de cœur Oliva Marceau. Sont aussi affectés par son départ plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les membres du personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny, du CLSC de Saint-Pamphile et plus particulièrement ceux de la maison d'Hélène pour les délicates attentions et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, ave St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Des formulaires seront disponibles à la salle.Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.