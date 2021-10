BOURKE, Jean-Claude



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 7 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Bourke, époux de madame Andrée Doyon. Il demeurait à Beaumont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Yannick (Caroline Boucher et sa fille Ashley), ses frères et soeurs: feu Madeleine (feu Paul Bergeron), Monique (feu François Chartré), Réal (Lise Morrissette), Michel (Lise Pruneau) et Benoit (feu Lise Martel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Doyon: Céline (feu Roger Picard), feu Lise, Paulette et Richard (Madeleine Lapointe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et au Dr Serge A. Bégin pour les bons soins.La famille vous accueillera au, à compter de 13 h.