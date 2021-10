MERCIER, Jeannine Lamontagne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Lamontagne à l'âge de 92 ans, survenu le 3 octobre 2021, à l'Hôpital de Montmagny. Elle était épouse de feu monsieur Raymond Mercier. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Lamontagne et de feu dame Aurore Montminy. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Ste-Apolline-de-Patton. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière de Ste-Apolline-de-Patton.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Hervé Talon), Mario, Alain, Bruno (Rosanne Mercier), Bibiane (Daniel Ricard); ses petits-enfants: Stéphane, Jean-Philippe Talon, Christian, Jennifer, Gabriel, Erin, Simon et Geneviève Mercier; ses arrière-petits-enfants: Marjory, Mathieu, Marc, Mélina, Mateus, Juliette, Claire, Alana, Connor, Kyle, Alya et Édouard; ses frères: feu Robert, feu Jean-Paul ainsi que sa sœur Marie-Berthe Lamontagne (feu Robert Filiatrault) et leurs enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny et la résidence MGR Deschênes pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ , ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction a été confiée à la