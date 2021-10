BOUCHER, Louise Sheedy



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 9 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Louise Sheedy, épouse de monsieur Maurice Boucher, fille de feu Georges Sheedy et de feu Émilia Samson. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère: Carmel (feu Jean-Marie Provençal), feu Marthe, André (Claudette Couture) et Gervaise; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la belle-soeur de feu Marcel Boucher (feu Jeannine Turgeon), feu Robert Boucher (feu Jeannine Vallières), feu Lucille Boucher (feu Gérard Laverdière), feu Carméline Boucher (feu Jacques Paradis), feu Clémence Boucher (feu Camille Roy) et de feu Marie-Paule Boucher (feu Jean Bégin). Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/.le vendredi 15 octobre de 19h à 21h età compter de 10h.