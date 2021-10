PICHÉ, Janyne



Au CHUL de Québec, le 19 août 2021, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédée dame Janyne Piché, épouse de feu Raymond F. Piché, fille de feu monsieur Gédéon Piché et de feu dame Cécilia Fleury.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Piché laisse dans le deuil ses enfants: Agnès (Jean-Pierre Furlong), Violaine (Mario Malouin), Marc-André et Roger; ses petits-enfants: Mathieu Malouin (Keven Langlais), Jean-François Malouin (Sarah-Isabelle Pageau), Marie-Ève Piché-Furlong et Charles-David Piché-Furlong. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Colette (Marcel Couture), feu Jean-Guy (feu Louisette Marcotte), feu Sr Lucette, Fernande, Robert, Lise (Claude Dion) et feu André (Madeleine Germain); sa filleule adorée: Mélanie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Nous tenons à remercier tout le personnel du Manoir de Cap-Santé et le CHUL pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3.