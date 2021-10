MARQUIS, Marc



À l'IUCPQ, le 6 octobre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marc Marquis, époux de feu dame Lise Giroux, fils de feu monsieur Zéphirin Marquis et de feu dame Régina Marquis. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils: Luc Marquis (Dominique D'Amours); sa fille: Ninon Marquis; ses petits-enfants: Sandrine, Joël; ses arrière-petits-enfants: Lyam, Madyson et Ryan; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s dont ceux du corps policier de Sainte-Foy.