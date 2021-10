GAUTHIER, Huguette Saillant



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 10 avril 2021, à l'âge de 77 ans, nous a quittés dame Huguette Saillant, épouse de feu monsieur Paul-Armand Gauthier. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Saillant et de feu dame Marie Tremblay. Elle demeurait à Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie soit de 13h à 14 h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desElle laisse dans le deuil ses fils: André (Mélanie Caron) et Sylvain; ses petits-enfants: Manuel, Maëva et Ève; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Joseph-Henri (Laurene Renaud), feu Robert (Nicole Dorval, Michel Tremblay) et elle était la soeur de feu Félicien ( feu Cécile Huot), feu Gaston (feu Françoise Renaud, feu Thérèse Laverdière), feu Victor-Aimé (feu Micheline Labrecque) et feu Thérèse (feu Réjeanne Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier: Jean-Claude (feu Marthe Harton), Clermont (Doris Roy, Françoise Blouin), Thérèse (feu Raymond Godin), Lisette (Marcel Bertrand), Robert (Andrée Dufour) et elle était la belle-soeur de feu Marcellin (feu Lise Jutras) et feu Maurice.Elle laisse également dans le deuil sa nièce Raymonde Saillant; ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement le docteur Pierre Boutet ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués.