DÉRY BOILY, Denise



Au Centre d'Hébergement Saint-Casimir, le 2 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Denise Déry, fille de feu monsieur Jules Déry et de feu dame Béatrice Brisson. Elle était native de Saint-Raymond.La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à laLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Déry laisse dans le deuil : ses enfants : Marlène (Mario Bernier), Jacques (Carole Lépine) et Guy (Johanne Paquet); ses petits-enfants : Sébastien (Geneviève Côté), Catherine (Patrice Rochette), Alexandre (Audrey-Anne Verret), Marc-Antoine, Félix et Édouard; ses arrière-petits-enfants : Sandrine Dion, Coralie Dion, Zachary Fortin et Émile Fortin; ses frères et sœurs : Madeleine (feu Gaston Baribault), Jocelyne (Jacques Julien) et Yvon (Lucille Lirette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle s'en est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés. La famille tient à remercier sincèrement, le Dr Jean Shields et le Dr Renaud Lambert-Julien ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Raymond et du CHSLD de St-Casimir pour leurs bons soins prodigués et l'aide apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.