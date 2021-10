GROLEAU MUNRO, Micheline



Au cours de notre vie, nous rencontrons des moments de joie et de peine. Aujourd'hui est un jour triste. Après une lutte continue contre la maladie, Micheline nous a quittés paisiblement le 12 septembre 2021. Elle était l'épouse de feu Dr Darrell David Munro et la fille de feu dame Cécile Plante et feu monsieur Jean-Marie Groleau. Elle demeurait à Brossard et elle était native de Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse sur le chemin de la vie sa fratrie : Andrée, Nicole (Serge Bernier), Gaétan (Monique Pelletier) et Yolaine (Guy Poiré), sans oublier les enfants de son défunt époux : Darrell, Jennifer, Duncan, Bruce, Kenneth et feu Donald ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CLSC Champlain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca