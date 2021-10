TURCOTTE, Edmond



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 14 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Edmond Turcotte, époux de feu dame Brigitte Létourneau. Il était le fils de feu M. Alphonse Turcotte et de feu dame Bertha Blouin. Il demeurait à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans.et de là au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Raymond Gendron), Normand (Sylvie Brisebois), André (feu Brigitte St-Gelais); ses petits-enfants: Carinne, Jean, Mélanie, Marie-Anne, Philippe (Maxime Gendron), Stéphanie, Isabelle, Joëlle, Vincent, Sarah; ses arrière-petits-enfants, ses filleul(e)s et son ti-gars, Logan; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Louis-Aimé (Léopoldine Blouin), Clara (feu Raymond Perreault), Marie-Antoinette (Jules Marcoux), Claudette (Gilles Lelièvre), Moïse (Anita Gravel), Françoise Pouliot Turcotte; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau: Jeannine (Élie Drouin), Georges (Gisèla Siegemund), Cécile (Grégoire Deblois), Pierre (Lise Noël), Michel (Micheline Paquet); ses neveux et nièces: Guy, Denise, Diane, Martine; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse, Brigitte, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont prédécédé: Gabriel (Pierrette Létourneau), Daniel (Yvette Marquis), Candide (Louis-Philippe Lemieux), Irma (Lorenzo Turcotte), Ferdinand, Mariette (Claude Coulombe), Constance (Paul Faucher); ainsi que plusieurs autres beaux-frères et belles-sœurs. Un remerciement tout spécial au personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin, plus particulièrement aux employés de l'aile ouest du premier étage ainsi qu'au personnel de la Résidence Sainte-Famille, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, Centre d'hébergement Saint-Augustin, 2135 rue de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2, par téléphone au 418 667-3910 poste 3910, site internet: www.fondationpausebonheur.com