CORNEAU, Valmond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Valmond Corneau, époux de madame Azelle Leblanc. Il demeurait à Lévis, secteur de Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louiselle, Yoland (Lise Proulx), Carl (Andrée Rivard) et Sonya Corneau (feu Jacques D'Astous); ses petits-enfants: Jérôme et Youri Ouellet, Julien et Émilie Corneau, Sophie, Félix, Marie-Michelle et Mathilde Corneau, Olivier Berthelot; ses arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.à compter de 13 h 30.