BILODEAU, Yolande Paré



Dieu te voyant épuisée et affaiblie, c'est la porte du ciel qu'il t'ouvrit. Avec les larmes aux yeux, nous t'avons vu partir même si tu n'en avais pas le désir. Ce fut pour toi la fin d'immenses souffrances et pour nous le début d'une grande solitude. Nous n'oublierons jamais ton amour si grand, ton courage, ta joie de vivre et ta grande détermination.Entourée de tout l'amour de ses enfants, Yolande Paré s'est éteint à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 septembre 2021, à l'âge de 86 ans et 3 mois. Elle était l'épouse de feu Ludger Bilodeau et la fille de feu Lorenzo Paré et feu Fernande Maranda. Elle demeurait à Château Richer, autrefois de Val-Bélair.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (Richard Côté); ses fils : Jean-Pierre (Diane Paquin) et François; ses petits-enfants : Jade et Anthony Bilodeau (Jessica Desmeule); ses arrière-petits-enfants : Mayson, Mylan, Ryan, Leïla et Maëva; sa sœur Céline Paré Lesage; sa filleule Hélène Lesage ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Manoir du Château pour leurs bons soins prodigués ainsi que celui du CLSC Côte de Beaupré Iles d'Orléans (Marie-Anne Saucier Coulombe) et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grande délicatesse aux dernières heures de sa vie.