ANCTIL, Raymonde Royer



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 26 septembre 2021, à l'âge de 76 ans, entourée de ses enfants, s'est éteinte dame Raymonde Royer, épouse de monsieur Gilles Anctil. Elle était la fille de feu dame Gabrielle Dumais et feu monsieur Fernand Royer. Elle demeurait à Sainte-Foy.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles; ses enfants: Martin Anctil (Martine Demers) et Karine Anctil (François Mercier); son petit-fils Raphaël Anctil; son frère René (Corinne Lemieux); ses sœurs: Nicole (feu Raymond Tremblay), Lise et Hélène; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca