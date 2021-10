BONNELLY, Denis



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Denis Bonnelly, époux de dame Lise Tapin. Il était le fils de feu dame Béatrice David et feu monsieur Norbert Bonnelly. Il demeurait à Québec.le dimanche 31 octobre 2021 de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; son fils Donald (Chantal Gagnon); ses petites-filles : Gabrielle et Geneviève; ses frères : Gilles (Ginette Noël) et feu Alain; son beau-frère Edmond Tapin ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil tous ses anciens collègues du Réseau de Transport de la Capitale où il a œuvré durant 30 ans. La famille désire remercier le personnel du CHSLD du Jeffery Hale pour toutes leurs attentions et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.