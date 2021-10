LABRECQUE, Roland



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 septembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Roland Labrecque, conjoint de monsieur Robert Langlois, fils de feu Émile Labrecque et de feu Marie-Anna Mercier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son conjoint Robert; ses frères et sœurs : André (Jocelyne Savard), Daniel (Michelle Morin), feu Françoise (feu Daniel Royer), Hélène (Denis Plante), feu Vincent et Julien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois : feu Laurette (feu Charles Lacombe), feu André, Lise, Rolande (feu Jacques Breton), Pierre (Rita Bergeron), feu Paul (Mariette Cabana), Michel, Philippe (Jocelyne Lévesque), Jacques (Lulu Lemieux), Christian (Jocelyne Daneau), Louise (Alain Grenier) et Martine (Gilbert Thibault), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca. ou à la foundation Mira, https://www.mira.ca/fr/faire-un-don