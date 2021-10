LANGLOIS, Gemma



Au CHSLD de Saint-Casimir, le 20 septembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Gemma Langlois, épouse de feu monsieur Edgar Matte, fille de feu monsieur Hector Langlois et de feu dame Juliette Verreault. Elle demeurait à Saint-Casimir.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Langlois laisse dans le deuil ses enfants: feu Yves (Monique Sauvageau), feu Ginette (Jacques Benoît), Francine (Pierre Prévost), Ghislain (Line Denis), Line et Carole (Denis Bertrand); ses petits-enfants: Caroline, Mario, Joanie, Dany, Audrey, Ian, Sonia, Olivier, Guillaume et Vickie, Mario Benoît (Linda Grondines); ses arrière-petits-enfants: feu Frédérick, Jérémie, Mélodie, Félix, Alex, Audrey, Chloé, Alycia, Lorik, Alek, Louka, Florence, Léa, Antoine, Lewis et Mattéo; ses frères et sœurs ainsi que leurs conjoint(e)s: feu Jean-Charles, feu Alphonse, Marie-Paule, Éliette, Marie-Laure, Hectorine, Lili, Thérèse, Roger et Lucie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Matte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD de Saint-Casimir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.