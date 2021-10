LORD, Lauréanne



Lauréanne Lord est décédée au CHSLD Ste-Croix le 29 août 2021 à l'âge de 94 ans. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Lord et de feu dame Lucie-Anne Laliberté. Elle demeurait à Sainte-Croix. Outre son époux Raymond Caron, elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Geneviève Garant), Marcelle (Laurent Hamel) et Louise (Marcel Deschênes); ses petits-enfants : Emmanuel, Vincent, Christophe et Ariane Caron-Garant; Audrey et Francis Hamel; Gabriel, Joanie et Marilou Caron-Deschênes; ses arrière-petits-enfants: Philippe, Anthony et Roméo; ses frères et sœurs : Nicol (Hélène Mercier), Pierrette, Ghislain et Roger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, sa fille Line ainsi que ses frères et sœurs : Avila, Chantal (Clément Auger), Louisa, Noëlla (Michel Leduc), Julienne (Maurice Tourigny), Marie et Martin. Remerciements sincères aux différents intervenants du CHSLD de Ste-Croix pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraillesà compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, C.P. 1, Ste-Marie, Québec, G6E 3B4.Site internet : https://www.alzheimerchap.qc.ca/. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Beaudoin, Ferland, Dupuis.