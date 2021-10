POWELL, Lucie



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 29 septembre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Lucie Powell, fille de feu dame Alyette Rousseau et feu monsieur Yves Powell. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.. Elle laisse dans le deuil ses deux filles adorées: Anyck (Guillaume) et Mylène (Ismaël); ses petits-enfants chéris: Lyly-Rose, Lyam, Alyss et Abygaël; son ami de cœur Marcel Ouellet et sa fille Isabelle; ses deux grandes amies: Linda et France; ses frères et sœurs: Rock, Robert, Gilles, feu Sylvie, feu France et feu Sandra ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Laval du 5e étage tout spécialement l'équipe de pneumologie pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.