SANTERRE, Bertrand



À la résidence La Croisée des Chemins de Saint-Pacôme, le 27 septembre 2021, est décédé à l'âge de 92 ans et 4 mois M. Bertrand Santerre, époux de feu Mme Georgette St-Onge; fils de feu Mme Albéa Martin et de feu M. Thomas Santerre. Il demeurait à La Pocatière, autrefois à Mont-Carmel, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 16 octobre de 12 h 30 à 14 h 45.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Judith Dionne), Lyne (Daniel Lord), Luc (Gina Cloutier); ses petits-enfants : Mathieu, Élise, Ariane, Jean-Gabriel, Julien, Christian, Marc-Alexandre, Louis-Charles, Rosemarie; ses arrière-petits-enfants : Charlie, Alice, Blanche, Laurent, Aurélie, Camille, Raphaëlle, Charline, Alice, Félix. Il était le frère de : feu René (feu Estelle Chamberland), Jacqueline SSCM, feu Gisèle (feu Jean-Claude Plourde), feu Jeanne (feu Germain Ranger), feu Thérèse (feu Roger Rioux), Yvon (Clémence Ruet), Odette (feu Jacques Michaud), feu Dorothée (Jean-Guy Lévesque). Il était le beau-frère de : feu Madeleine (feu Jean-Paul Chamberland), feu Armand (feu Fleurette St-Jean), feu Florent (Marie Desjardins), feu Léon (Irène Roussel), feu Lucien (Jeannine Drapeau), Jeanne (Raymond Dionne), feu Gisèle (Hervé Boucher), feu Jean-Guy (Jeanne Imbeault), feu Gaston, feu Dorothée, Clément (Colombe Lebrun), Raynald (Diane Drapeau), Francine (Jean-Claude Mainville), Louisette. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Santerre et St-Onge ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0 ou Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, 75 rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4. La direction des funérailles a été confiée à la