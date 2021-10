SIMONEAU, Régina Dubé



Au centre d'hébergement d'Assise, le 1er octobre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Régina Dubé, épouse de feu monsieur Georges Simoneau, fille de feu dame Amanda Thomassin et de feu monsieur Joseph Dubé. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, sa fille Monique (Rock Potvin); ses petits-fils: Martin et Bernard Potvin; sa sœur Bernadette (feu Noël Duguay); sa belle-sœur Pierrette Duchesneau (feu Howard Morgan). L'ont précédé, ses frères et sœurs: Alice, Henri-Paul, Emma, Roméo, Alexandre, Béatrice, Jacqueline, Gracia, Louisette et Joseph; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeanne et Jean Simoneau, Henry, Florence, Roddy, Raymond, Howard, Dorothy et Emilie Morgan. La famille remercie tout spécialement le personnel soignant du 3D du centre d'hébergement d'Assise, ainsi qu'au Dr Lamontagne, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.