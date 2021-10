DEMERS, Louise



À son domicile de Saint-Apollinaire, le 5 octobre 2021, est décédée à l'âge de 81 ans, madame Louise Demers. Elle était l'épouse de monsieur Armand Laliberté et la fille de feu monsieur Raymond Demers et de feu dame Marie-Laure Cayer. Elle résidait à Lévis. La famille recevra vos condoléancesà compter de 10h jusqu'à 11h30 en320, rue LaurierSaint-Apollinairesuivra l'inhumation des cendres au parc cinéraire Harmonia. Les obsèques ont été confiées àOutre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Josée Landry) et Monya (Daniel Brousseau); ses petits- enfants: Nicolas (Catherine Poirier), William (Carolyne Fournier), Catherine (David Laflamme), Molly et Raphaël; ses arrière-petits-enfants: Arnaud, Ophélie et Charles. Sont également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Gilles (Cécile Bouffard), Aurel (Solange Talbot), André (Feu Lise Toutant), Aline (feu Jean-Yves Métiver), Paul (feu Ginette Rousseau), Laurent (Monique Méthot) et Richard (Claudette Bouchard). Sont affectés par son départ les membres de sa belle-famille Laliberté, son beau-père: feu Georges Laliberté (1res noces: feu Rose-Anna Dubois, 2es noces: feu Simone Betty); ses beaux-frères et belles-sœurs: Rachel (feu Martial Daigle) feu Zéphirin (Françoise Côté), Francoise (feu Émile Daigle), Marie-Ange (Léon Lambert) et Adrien (feu Germaine Fréchette); sans oublier plusieurs neveux,nièces, cousins, cousines ainsi que nombreux ami(e)s.