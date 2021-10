Air Canada remet le cap vers l’Amérique du Sud

Air Canada déploie à nouveau ses ailes vers des villes importantes d’Amérique du Sud à partir de Montréal et de Toronto.

• À lire aussi: Voyages annulés: Québec veut renflouer le FICAV en exigeant aux voyageurs une nouvelle cotisation

• À lire aussi: Réouverture de la frontière américaine: Noël avant l’heure pour les voyagistes et les snowbirds

À compter du 8 décembre prochain, le transporteur canadien fera la navette entre Montréal et São Paulo, au Brésil, à raison de quatre vols par semaine, toute l’année durant. Depuis Toronto, des vols seront offerts chaque jour vers São Paulo. La ville de Buenos Aires sera par ailleurs desservie à partir de Toronto et de Montréal, via São Paulo.

Pour ce qui est de la liaison entre Montréal et Bogota, en Colombie, elle reprendra le 2 décembre. Trois vols seront effectués sur une base hebdomadaire. Entre Toronto et Bogota, quatre vols seront offerts dès le 7 novembre.

Air Canada reprendra aussi sa liaison entre Santiago, au Chili, et Toronto à raison de trois vols par semaine dès le 11 janvier 2022.

Pour les vols vers l'Argentine, pays dont l’intention est de rouvrir ses frontières aux touristes internationaux à compter du 1er novembre, Air Canada est en attente d’une approbation en bonne et due forme des autorités.

«En rétablissant ses liaisons à partir de Montréal et en augmentant sa capacité depuis Toronto, Air Canada fait la preuve de son engagement envers les marchés brésilien, argentin, colombien et chilien», a indiqué jeudi Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires d'Air Canada, dans un communiqué.

«Cette présence accrue permettra non seulement de diversifier l'offre en voyages d'agrément, mais aussi de stimuler la reprise économique en facilitant les relations d'affaires», a-t-il ajouté.

À VOIR AUSSI...