SIMARD, Adrienne



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Adrienne Simard, survenu à Québec le 2 octobre 2021. Elle était l'épouse de feu Étienne Miller, la fille de feu Régina Côté et de feu Louis Simard.L'inhumation des cendres se fera en toute intimité au cimetière Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard) après les funérailles. Elle laisse dans le deuil ses fils : Marc (Suzanne Collin) et Denis Samson (Nathalie Lavoie); sa petite fille Annie; ses arrière-petits-enfants: Shoan, Dylan et Lyan; son frère et ses sœurs : Aline (feu Guy Maranda), Lorenzo (Juliette) et Fleurette; ses cousins, cousines, plusieurs neveux, nièces et ses ami(e)s. Elle est partie rejoindre son fils Yves ainsi que le père de ses enfants Jacques Samson. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone: 418 656-4999.https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriamNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.