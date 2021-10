CÔTÉ, Jocelyn



Aux soins palliatifs de l'hôpital Chauveau, le 16 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Jocelyn Côté, époux de madame Gisèle Leblond. Il était le fils de feu monsieur Roméo Côté et de feu madame Simone Cloutier de Sherbrooke. Jocelyn a fait carrière dans l'enseignement, huit années à Victoriaville et une trentaine d'années à la polyvalente de l'Ancienne-Lorette, où il demeurait. Outre son épouse, madame Gisèle Leblond, il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Geneviève Domey) et Caroline (Sébastien Lebire) et ses petits-enfants: Camille, Joël, Charlie-Anne Lebire, Liam-Philippe Côté (sa mère Cynthia Page) et Alexandre et Guillaume Domey. Il laisse aussi dans le deuil son ami Rémi Bernard. Jocelyn Côté était le frère de Lucette (Denis Lefebvre), feu Cécile (Laurier Royer), feu André (Lise Duquette), Claude (feu Denise Perrault), Léopold (Cécile Roy), feu Mireille, Gilles (Madeleine Fortin), feu Clément (Nicole Viens), feu Diane (feu Daniel Patenaude) et feu Lucien. Il laisse aussi ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Leblond: feu Marie-Paule (Léon Nadeau), Monique, Sr Jeannette p.s.s.f., feu Arthur (Lisette Landry), feu Françoise, Carmelle (André Garceau), Guy (feu Gaétane Gosselin), Denise, feu Louise (feu Pierre Pageau), Huguette, Yvon, Yvette (Raynald Milhomme), Georges (Réjeanne Asselin), Lise (Marc Plante), Francine (Jacques-André Rioux) et Danielle. Il laisse aussi des cousins, cousines des familles Côté et Cloutier et de nombreux neveux et nièces des familles Côté et Leblond. Il laisse aussi de nombreux collègues de l'enseignement qui sont demeurés pour lui des amis très chers et fidèles. Il a gardé de ses anciens élèves d'excellents souvenirs. Sans oublier des cyclistes du Club Vélorette dans lequel il s'était beaucoup impliqué. Longue vie à Vélorette. Le cyclisme a été pour lui une activité sportive agréable qu'il a pratiquée jusqu'à sa dernière année de vie. La famille recevra les condoléances aude 11h à 14h.La famille remercie chaleureusement tous les médecins, les intervenants, le personnel infirmier et tous ceux qui ont pris soin de lui à l'Hôtel-Dieu de Québec, au CRCEO et à l'hôpital Chauveau, aux soins palliatifs. Un grand merci à toutes les personnes amies qui ont soutenu et accompagné Jocelyn dans sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec,1825 Boul. Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC G1J 0H4, https://fondationduchudequebec.org/. Pour rendre hommage à monsieur Jocelyn Côté, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com