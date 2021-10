MOISAN, Diane



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 3 octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Diane Moisan, fille de feu monsieur Alexandre Moisan et de feu madame Véronique Lesage. Elle demeurait à Québec, autrefois à Donnacona.et de là, au cimetière paroissial sous la direction duMadame Moisan laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Léo (Michelle Bélisle), Hervé (feu Aline Cassista, Diane Godin), Armande (Yvon Vallée), Yvon (Carole Frenette), Michel (Diane Richard), Ginette (Robert Desroches), René (Jasmine Frenette), Jacques Fortin (Line Paquet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du 4è étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à l'Association québécoise de la fibrose kystique (Section Québec), 2705, chemin Sainte-Foy, bureau 227, Sainte-Foy, QC, G1V 1V6 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca.