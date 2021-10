CHARETTE, Rita



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Rita Charette, survenu à Québec le 1er octobre 2021, à l'âge de 78 ans. Elle était la fille de feu Gertrude Long et de feu Alphonse Charette. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesElle laisse dans le deuil ses fils : Claude Rivard (Cynthia Roseberry) et Gilles Rivard (Nathalie Boivin); ses petits-enfants : Sacha Gagnon, Naomie Gagnon, Danny Boivin-Rivard (Olivia Hua), Martin Boivin-Rivard (Laurie Gaudreau), Derek Boivin-Rivard, Mathieu Boivin-Rivard, Christopher Roseberry-Rivard, Malicia Roseberry-Rivard et Annabel Roseberry-Rivard; ses arrière-petits-enfants : Barren Gagnon et Jayden Gagnon; ses neveux et nièces : Louise Leclerc, André Déry, Stéphane Déry et Marie-France Déry; plusieurs cousins et cousines ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s dont Jacqueline et Nicole. Outre ses parents, elle est allée rejoindre sa sœur, décédée avant elle: Jeannine Charette (feu Roger Déry). La famille aimerait adresser des remerciements particuliers à Nathalie Boivin, sa grande amie, sa confidente ainsi que sa proche aidante, qui fut à ses côtés jusqu'à la fin avec l'aide et le soutien indéfectible de Sonia Boivin, Nancy Boivin et Nancy Lamontagne.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.