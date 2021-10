FOREST, Laurence



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Laurence Forest survenu à Québec le 31 août 2021 à l'IUCPQ. Elle est décédée doucement, entourée de l'amour des siens. Elle est allée rejoindre son époux et amour de sa vie, feu Dominique Simard. Elle était la fille de feu Jeffrey Forest et de feu Alexina Gallant. Elle était originaire de La Vernière aux Îles-de-la-Madeleine et demeurait à Québec.Une réception avec la famille proche suivra dans la Salle Marie-Guyart. Par la suite, la mise en niche des cendres se fera en privé au mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Ann Cantin) et Marie-Claude (Lucien Bissonnette) et son petit-fils adoré Émile Simard. Ses frères Xavier (Évangéline Nadeau), Fernand (Corinne Cummings) et Alphonse (Jacqueline Arsenault) et le reste de sa fratrie qui l'ont précédée dans la mort : feu Paul-Émile, feu Lucienne, feu John, feu Marie, feu Yvonne, feu Juliette et feu Denise (Fabien Caron). Elle laisse aussi son beau-frère Jean-François Simard ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Certes, Botanica est un excellent fleuriste mais vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec) : https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/