JOMPHE, Rosalie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le matin du 14 septembre 2021, Rosalie (dite Aline) Jomphe nous a quittés paisiblement, après avoir vécu 87 belles années. Elle était l'épouse de feu Jacques Chamberland. Elle laisse derrière elle ses enfants : Pierre (Linda Bellefleur), Guy (Véronique Racine) et André (Caroline St-Michel et ses enfants); de même que ses 7 petits-enfants qu'elle aimait énormément : Gabrielle, Cédric, Noah, Frédéric, Francis, Hélia et Alaric. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères: Jacques Morissette (feu Gisèle Jomphe), Thérèse Bourassa (feu Lionel Jomphe), Edmond Jomphe (feu Colette Jomphe), Sœur Aline Chamberland, Michel Chamberland et Louise Lanthier; ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Rosalie était une femme dynamique, généreuse et immensément intéressée par les gens et la vie en général. Nous nous ennuierons tous de sa personnalité profondément attachante. La famille recevra les condoléances au:le vendredi 15 octobre 2021 de 19h30 à 21h etde 9h00 à 10h00.La famille et les ami(e)s souhaitent remercier chaleureusement pour leur dévouement tous ceux et celles qui ont offert leur support et leur amour durant les derniers mois, en particulier le personnel de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus. Pour rendre hommage à Mme Jomphe nous vous invitons à visiter notre site internet au www.dignitequebec.com