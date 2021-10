COUTURE BOUTINDolorosa

COUTURE BOUTIN

Dolorosa



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 septembre 2021, à l'âge de 91 ans et 4 mois est décédée madame Dolorosa Boutin, épouse de feu Emile Couture et fille de feu Joseph Boutin et de feu Yvonne Morissette. Elle demeurait à Lévis, native de Buckland.La famille recevra les condoléances auvendredi le 15 octobre 2021 de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles le salon sera ouvert à compter de 9h.La mise en crypte aura lieu au cimetière Mont-Marie de Lévis, vendredi le 22 octobre 2021 à 15h. Elle est allée rejoindre son époux Emile Couture et son grand ami André Huot. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Thérèse, Albert (Lorraine Labonté), Lise, Hélène (feu Emmanuel Aubé), Jacques (Lorraine Guillemette); ses petits-enfants: France (Conrad), Nancy (Stéphane), Maurice (Valérie), Sébastien (Joannie), Michaël (Judith); ses arrière-petits-enfants: Kassandra (David), Lydia, Bryan, Stephan Jr, Gratien, Susy, Madyson, Ayden, Ashley, Louanna et Livya ainsi que ses 2 arrière-arrière-petite-fille Rosaly et Mya. Elle était la sœur de: feu Yvonne (feu Maurice Gagné), feu Léonard (Colette Groleau) et Pierrette. De la famille Couture, elle était la belle-sœur de: feu Emma (feu Adrien Leblanc, feu Amidas Poulin), feu Gérard (feu Gabrielle Laflamme), feu Jeannette (feu Lauréat Vachon, feu Clément Corriveau), Lucienne (feu Adrien Laflamme), Anita (feu Joseph Blais, feu Lucien Labrecque, Réal Morin), Raymond (feu Denise Corriveau, Lise Beaudette), Evariste (Françoise Harbour) et feu Eva (Guy Fideli). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la